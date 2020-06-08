Проект «Образы войны» представляет уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны

Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТОМ, московским Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры и Музеем Победы реализует проект «Образы войны» на основе уникальных фотографий времён Великой Отечественной войны.

Проект приурочен к 75-летию Победы и призван донести до широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость Родины.

В настоящий момент в электронной базе проекта (Образывойны.рф) размещено 2020 фотографий. Для посетителей портала предусмотрена уникальная техническая возможность самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов.

Контактное лицо со стороны Российского военно-исторического общества: Коновалова Юлия Евгеньевна, контактный телефон: 89264647020, электронная почта –julia.konovalova@rvio.org.