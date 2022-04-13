Здравоохранение

Проект #ДоброВСело продолжит свою работу в Дагестане

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В Москве при участии вице-премьера РФ Татьяны Голиковой состоялось открытие проекта #ДоброВСело. Это Всероссийский проект проводится в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Проект #ДоброВСело работает в Дагестане уже не первый год, и по словам министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, способствует оказанию помощи сельскому здравоохранению, что очень важно как в практическом, так и в воспитательном плане. Волонтёры акции #ДоброВСело будут выезжать в ФАПы сёл вместе с медработниками для благоустройства медучреждений, проведения медконсультаций и т.д. Мероприятия будут проводиться с апреля по октябрь.

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