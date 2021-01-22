Продолжается проведение противоэпидемических мер в Буйнакске

Продолжается проведение противоэпидемических мероприятий в городе Буйнакске. С 12 по 20 января было взято более двухсот пятидесяти проб воды, более половины от общего числа которых не соответствует нормативным показателям. В связи с этим в городе начато строительство помещения, где будет располагаться локальная система очистки и обеззараживания воды. Дополнительно, проводятся мероприятия по дезинфекции объектов социальной инфраструктуры и водосистем жилых домов. В городе организован подвоз питьевой воды до устранения всех нарушений. Наряду с этими мероприятиями активно проводится фагирование и иммунизация населения от Гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

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