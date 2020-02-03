Продолжается онлайн-голосование по определению целей расходования федерального гранта

На данный момент проходит второй этап голосования, который продлится до одиннадцатого февраля.

В рамках первого этапа поступили немногим более одиннадцати тысяч предложений, из них отобрано сорок восемь предложений по тринадцати направлениям. Принять участие в голосовании может каждый желающий, это возможно на портале «Мой Дагестан» в разделе Голосование, на сайте Минэкономразвития и на сайте «Активный гражданин», а также по следующему алгоритму:

1. Перейти по ссылке https://ag.e-dag.ru/poll/29.

2. Отметить ваш вариант и нажать «Завершить».

3. Ввести логин и пароль от портала Госуслуг, подтвердить право доступа.

4. Ввести номер телефона или адрес электронной почты для получения кода – пароля, который переведет вас на страницу голосования. 5. Нажать «Завершить».

Напомним, что отдать голос можно только один раз. Также во избежание накрутки голосов у каждого пользователя должна быть учетная запись в ЕСИА.