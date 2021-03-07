Проблемный дом на улице Джигитской проинспектировал Абдулпатах Амирханов

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов 6 марта провел оценку состояния дома, выделенного под переселение жителей из аварийных домов.

Напомним, что дом по адресу Джигитская 13 «б» города Махачкалы сдан в эксплуатацию в 2017-2018 году. Сюда были переселены жильцы из аварийных домов. Однако переселенцы столкнулись с новыми проблемами: к дому не были подведены инженерные коммуникации, не работали лифты, вода на верхние этажи не поднималась, а в подвале накапливались грунтовые воды.

Во время посещения Абдулпатаха Амирханова ситуация значительно изменилась: лифты в подъездах работают, обеспечено водо- и электроснабжение, проводятся работы по установке дренажной системы для откачки грунтовых вод.

В процессе посещения дома Абдулпатах Амирханов поздравил жительниц дома с наступающим 8 Марта.