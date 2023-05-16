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Призывная кампания в Гунибском районе проходит организованно

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Весенняя призывная кампания, в ходе которой проходят проводы призывников на военную службу, в Гунибском районе проходит организовано.

По информации военного комиссара Рустама Шарапова, призывная комиссия в Гунибском районе идет по плану.

Сегодня, с добрыми напутственными пожеланиями в сопровождении сотрудника военного комиссариата на срочную военную службу отправлена очередная партия призывников.

При этом военком района заверил, что срочники не будут отправлены в зону СВО на Украине.

Напомним, что весенняя призывная кампания 2023 года продолжится до 15 июля.

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