Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок

Вакцина от коронавируса не отменяет для привитого человека необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

Президент России Владимир Путин в среду поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками людей из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 4 декабря открывается запись на прививки для сотрудников образования, здравоохранения и городских соцслужб. В субботу в Москве открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, ее будут производить «Спутником V».

«Сразу мы предупреждаем всех, что маски никто не отменяет. Наоборот, нужно продолжать себя защищать — и маски, и перчатки, и социальная дистанция в местах скопления людей как после введения первого компонента, так и второго компонента», — сказала она.

Источник: Портал «Мой Дагестан»