Прививка как активная гражданская позиция

Люди продолжают вакцинироваться. Сотни тысяч людей по всему миру доказали, что своевременная вакцинация от коронавируса позволит защитить себя и окружающих от опасности COVID-19. Прививка – это не только проявление заботы о здоровье, но и демонстрация активной гражданской позиции, которая должна стать мотивационным примером для других.

Врачи, стараясь обезопасить себя и пациентов, принимают активное участие в прививочной кампании, и на своем примере демонстрируют важность и необходимость своевременной процедуры антиковидной иммунизации.

Последовав этой тенденции, Габибулаева Батитай Рамазановна решила пройти своевременную иммунизацию от COVID-19 и защитить тем самым себя от коронавируса.

— Здравствуйте, Батитай Рамазановна. Что сподвигло вас на вакцинацию?

— Я, как человек с активной гражданской позицией, всегда слежу за тем, что происходит в нашей стране. За ситуацией с коронавирусом я следила особенно внимательно, потому что это касается не только России, но и всего мира. К тому же быть внимательной меня обязывает моя профессия. По роду своей деятельности я активно взаимодействую с детьми. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих – моя прямая обязанность. Соответственно, к вопросу иммунизации я отнеслась как к наиболее действенному методу защиты от COVID-19.

— Как вы перенесли процедуру?

— Процедура прививки для меня прошла без отрицательных последствий. Я испытала легкое недомогание после прививки, которое быстро прошло. Но для меня главным фактором здесь является тот факт, что прививка позволит моему организму набрать необходимое количество антител, которые станут иммунной защитой для моего организма от опасности вируса.

Я допускаю, что в силу возрастных и физических особенностей для каждого человека процедура проходит по-разному, однако сейчас много инфекций, много вирусов, и только иммунизация обеспечит нам защиту от коронавируса.

Луиза Гусукаева