Природный пожар — общая беда

Защита от природных пожаров — общее дело каждого из нас. Соблюдение правил поведения с огнём в лесу и на участке позволит избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, от которых страдают и люди, и животные, и растения. В случае обнаружения очага возгорания необходимо сразу же позвонить по номеру экстренных служб для оповещения пожарных. Помните, чем быстрее службы узнают о пожаре, тем лучше. Сжигание травы на участке без разрешения властей считается пожаром, ведь опасность травяного пала в его скоротечности. Часто граждане не могут самостоятельно контролировать возгорание, что приводит к ужасным последствиям. Относитесь к пожарам со всей ответственностью! Не допускайте их возникновения и распространения. Если же вы все-таки оказались в эпицентре лесного пожара, помните, что нужно избегать молодые деревца, сухостой и валежник, потому как они являются лесными горючими материалами. Уходите от огня среди больших деревьев, выбирая по возможности выгоревшие участки. В случае возникновения пожароопасной ситуации звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

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