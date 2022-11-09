Принимаемые меры по стабилизации ситуации на дорогах недостаточны

Об этом заявил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Если ситуация с аварийностью такая сложная, значит принимаемые меры УГИБДД МВД по РД, органами исполнительной власти РД, органами местного самоуправления РД недостаточны и возникает необходимость принятия дополнительных, более действенных мер по снижению количества ДТП на дорогах.

Объективно, осложняет обстановку явное несоответствие численности парка транспортных средств, их скоростных возможностей и в целом возросшей интенсивности движения — имеющейся протяженности и технико-эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети Дагестана, увеличившейся плотности населения в городах, особенно в столице республики», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.