Нацпроекты в РД

Приглашаем учеников 1–9 классов на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»

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В 2020 году она собрала рекордные 2,2 млн участников! Присоединиться можно бесплатно до 28 ноября включительно. Для этого нужно пройти регистрацию на Учи.ру по ссылке в профиле и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

Интерактивные задания покажут, как вести себя в роли пешехода, пассажира и велосипедиста, помогут проверить знания и лучше запомнить правила дорожного движения. Перед стартом можно потренироваться на обучающих задачах.

Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» АНО «Национальные приоритеты».

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