Причиной гибели тюленей могло стать отравление газами

Такое мнение высказал главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов – обособленного подразделения ДФИЦ РАН Магомедрасул Магомедов. Возможная причина гибели животных связана с природными явлениями, при этом антропогенного фактора там нет.

«Это явление довольно известное, оно наблюдается уже более ста лет. По характеру места расположения и общей природной ситуации, это похоже на отравление газами, которые вышли из-под дна моря. У нас периодически бывают разные, порой незаметные для населения, землетрясения, которые вызывают выход газов.

Более крупные могут вызвать прорывы газовых облаков. И эти газовые облака, если нет ветреной погоды, накрывают большой линзой огромную площадь моря. А именно сейчас идет переход тюленей с юга на север на зимовку, и они как раз могли попасть в эту зону. Это случается раз в 3, 5, а то и 10 лет», — проинформировал Магомедрасул Магомедов.