При участии Сергея Меликова состоялось мероприятие к 100-летию спортивного общества «Динамо»

25 апреля в Национальной библиотеке РД им. Расула Гамзатова состоялось мероприятие, приуроченное столетию со дня образования спортивного общества «Динамо».

В мероприятии принял участие Сергей Меликов. Обращаясь ко всем присутствующим, руководитель региона подчеркнул, что «Динамо» — это не только элитный и профессиональный спорт, это уже образ жизни.

«Буква «Д» для многих является основой воспитания. «Динамо» — это образ жизни, а главное для мужчины — это защита родного дома и семьи», — сказал глава региона.

В завершении мероприятия, Сергей Меликов вручил награды выдающимся дагестанским спортсменам и тренерам.