Президент Южной Осетии на встрече с Сергеем Меликовым поблагодарил народ Дагестана за поддержку республики в событиях 2008 года

Алан Гаглоев напомнил, что дагестанские воины в составе российской армии вместе с народом Южной Осетии отстаивали территорию республики. Дагестан тогда принял свыше 250 беженцев, оказал гуманитарную и медицинскую помощь. И сегодня между республиками сохраняются добрые отношения.

«История Южной Осетии для нас очень близка. У жителей Кавказа сложились братские отношения с республикой, её народом. Трагические факты из истории Южной Осетии мы воспринимаем как своё горе. Готовы и дальше поддерживать добрососедские отношения», — сказал Сергей Меликов.

Алан Гаглоев:

«Мы сегодня видим, как достойные сыновья Осетии и Дагестана как родные братья отстаивают в зоне СВО общую историю и светлое будущее наших младших поколений. Только так, вместе, наши республики смогут двигаться вперёд».