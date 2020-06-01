Президент России поздравил с Международным днем защиты детей многодетную семью из Дагестана

Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире сегодня поздравил многодетные семьи России с Международным днем защиты детей. Поздравление прошло в режиме прямой трансляции, в которой приняла участие также семья Курбановых из села Первомайское Каякентского района Дагестана.

Глава государства, в частности, отметил: «Сегодня для меня было крайне важно побеседовать с вами, увидеться даже в таком, дистанционном формате и прежде всего поблагодарить за ваш осознанный выбор. Выбор в пользу большой, крепкой семьи. Мы все прекрасно понимаем, что рождение, воспитание детей всегда огромная радость и каждодневные заботы. Это огромная ответственность. Каждый из них окружен вниманием и любовью родителей. Эту сердечную щедрость дети чувствуют каждый день через слова, поступки и примеры родителей. Они понимают, как важно почитать старших и заботиться о младших, и вместе с родителями создают душевную и одновременно взыскательную атмосферу большой семьи. Это всегда вызывало в нашем обществе огромное уважение».

Он также добавил, что миссия материнства и отцовства одна их самых благородных, а родительство – это вклад в сбережении устоев России.

«Хочу искренне поблагодарить тех, кто воспитывает и оберегает молодое поколение! Все вы – создаете условия, чтобы раскрылся талант, который заложен в каждом ребенке», — сказал Президент страны.

Обращаясь к детям, Владимир Путин отметил, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность. По мнению Главы Государства, именно эти качества пытаются родители и наставники передать детям.

В ходе трансляции Президент побеседовал с семьей Курбановых из Дагестана. Многодетная мать Сапият Курбанова поблагодарила Владимира Путина за внимание.

«Это награда не только для нашей семьи, но и для всего Дагестана. Это для нас большая честь. Спасибо, что в такой трудное время нашли время с нами пообщаться», — обратилась Курбанова.

Также она поблагодарила Президента за помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, за отправку в регион специалистов. «Спасибо от всего Дагестанского народа, что вы не забываете многодетных семей. Будьте здоровы все!», — отметила Курбанова.

Кроме того, Владимир Путин обещал, что после снятия всех ограничений в Москве пройдет традиционное награждение многодетных семей орденами.