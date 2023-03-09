Президент России поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Владимир Путин поручил освободить туроператоров от НДС на поездки по России.

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

“Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма”, – говорится в тексте поручения.

Напомним, ранее с предложением освободить от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме, выступил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.