Премьер-министр Дагестана поздравил дагестанских ученых с Днем российской науки

8 февраля — День российской науки! С праздником всех ученых республики поздравил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Ученые — гордость и опора республики и страны. Отрадно осознавать, что в Республике Дагестан растет целое поколение талантливых молодых ученых», — сказал премьер.

Научный потенциал республики сегодня представлен почти тремя тысячами кадров ученых, треть из которых в возрасте до 39 лет.

«Сегодняшний день ставит перед вами не только фундаментальные исследовательские задачи, но и указывает на необходимость более тесной интеграции науки и реального сектора экономики», — отметил премьер.