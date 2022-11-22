Представительство Федерации рестораторов и отельеров откроют в Дагестане

В столице Мордовии городе Саранске состоялся конкурс «Мастера гостеприимства», в деловой программе которого приняла участие Президент Национальной Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа и председатель ДРО «Женщины Бизнеса» Сефижат Магомедрасулова.

По её словам, в рамках Национальная Ассоциация гостеприимства активно и плодотворно действует Ассоциация рестораторов, отдельно направление отельеров, гостевые дома и т.д.

«Мы постоянно масштабируемая и выходим как на федеральный, так и на международный уровень», — отмечает Магомедрасулова. По её словам, итогом переговоров стало решение об открытии представительства Федерации рестораторов и отельеров под руководством Магомедрасуловой.