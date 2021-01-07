Здравоохранение

Представители Минздрава РД приняли участие в совещании под руководством министра здравоохранения России Михаила Мурашко

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6 января прошло селекторное совещание с регионами под руководством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В нем участие принял аппарат Министерства здравоохранения и руководители ковид-госпиталей Дагестана во главе с врио министра здравоохранения РД Татьяной Беляевой.

Ведомство получило благодарность за организацию долечивания и реабилитации ковидных пациентов в период пандемии. Напомним, что в Дагестане развёрнуто 70 коек долечивания в Республиканской детской больнице. Здесь пациенты, перенесшие коронавирус, проходят диагностику, реабилитацию и лечение.

Также в республике Минздравом РД было обеспечено непрерывное лечение амбулаторных пациентов в период праздников.

Стоит отметить, что для медиков с 1 января продолжаются рабочие будни: лаборатории, КТ-кабинеты, сменные бригады работают круглосуточно.

На совещании была подчеркнута деятельность в новом формате — высокотехнологичном, когда электронное взаимодействие медучреждений разных регионов позволяет наблюдать и лечить пациента более эффективно, благодаря обмену информацией по внутренним каналам связи. Статистика говорит о 7000 пациетах, получающих высокотехнологичную медицинскую помощь в Дагестане.

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