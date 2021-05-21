Общество

Представители Исламской академии Болгарии посетили Дагестан

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В Дагестан приехала делегация Болгарской исламской академии. Среди делегатов — ректор академии Айнур Тимерханов. Встретили гостей руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов и зампредседателя Правительства РД Рамазан Джафаров.

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества, в рамках которого дагестанские выпускники исламских вузов смогут продолжить обучение в Болгарской академии. Также был рассмотрен вопрос обмена опытом преподавателями региональных вузов и Болгарской академии.

Встреча предполагает также ряд встреч с религиозными деятелями республики и посещение достопримечательностей.

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