Общество

Представители ДНР принимают участие в фестивале «Голос Евразии» в Дагестане

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Премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов отдельно поприветствовал представителей массмедиа Донецкой народной республики:

«В это непростое время с особым чувством хотел бы выразить слова признательности в адрес представителя массмедиа Донецкой народной республики, несмотря на сложности, нашедшего возможность принять участие в данном фестивале.

Приветствую также представителей Республики Абхазия и Республики Южная Осетия – давних друзей, с которыми у нас тесные экономические и межкультурные связи».

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