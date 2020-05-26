Представитель Роспотребнадзора РФ сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Владимир Васильев обсудил эпидемиологическую ситуацию в Дагестане с замначальника управления эпиднадзора Роспотребнадзора Юлией Деминой.

Представитель Роспотребнадзора ранее посетила все республиканские ПЦР-лаборатории в Махачкале, Дербенте и Буйнакске и обсерваторы в Магарамкентском районе. Она отметила сложную ситуацию в регионе, но констатировала снижение темпа прироста числа заболевших более чем в 9 раз, добавив, что в районах отмечается увеличение количества заболевших, нежели в Махачкале.

Демина назвала работу в лабораториях нормальной и посоветовала пока не увеличивать количество авиарейсов в регион. На что Глава Дагестана заявил, что аэропорт будет работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Демина сообщила, что в регионе сумели вовремя мобилизовать ресурсы, несмотря на высокий уровень заражения. Также отметили климатические особенности региона, по причине которых жители республики наиболее подвержены заболеваниям органов дыхания и эти особенности необходимо в дальнейшем изучить.

Представитель Роспотребнадзора заявила о необходимости формирования лабораторной сети. Стороны также отметили проблему с пневмонией в регионе, что подтверждается данными с 2009 года. Демина предложила принять региональную программу по пневмонии, которая в республике уже много лет наблюдается.