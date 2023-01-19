Представитель Правительства РД в Хабаровском крае Бейдулах Исаев: С большим интересом жду предстоящую прямую линию главы Дагестана

Как и большинство жители нашей республики, я тоже нахожусь в ожидании прямого эфира Сергея Алимовича. Уверен, что многое из того, что обозначит руководитель региона станет некими программными тезисами работы правительства и в целом руководства Дагестана на новый 2023 год.

Прошлый год был непростым не только для Дагестана, но и для всей нашей страны. Но тем не менее мы видим позитивные перемены, видим сколько усилий прилагается для дальнейшего развития республики. Думаю и дальше мы будем работать еще лучше. Ну а проблем, их, конечно же все еще очень много. Поэтому жду интересных вопросов, исчерпывающих ответов. Сам направил несколько вопросов на указанные в СМИ ресурсы. Так что с огромным нетерпением жду прямую линию.