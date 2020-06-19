Председатель ТИК в Агульском районе рассказал о том, как будет проходить голосование в муниципалитете

Как сообщил сегодня, 19 июня, председатель ТИК в Агульском районе Абумуслим Рамазанов, все необходимое для безопасного голосования в муниципалитет уже поступило.

«На общее количество голосующих мы скоро распределим по УИК района одноразовые перчатки, ручки и маски. Один из членов участковой комиссии во всех участках, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет проводить контроль для того, чтобы голосующие перед голосованием дезинфицировали свои руки. Меры безопасности будут соблюдаться очень строго. Для тех, кто будет голосовать на дому, будут приготовлены специальные пакеты с СИЗами, дезинфецирующей салфеткой, и одноразовой ручкой. После того как проголосуют, они бюллетень для голосования передатут члену участковой избирательной комиссии. После окончания голосования оставшиеся СИЗы будут использованы школьниками и организаторами ЕГЭ», — сообщил Рамазанов.