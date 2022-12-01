Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, с призывом образумиться и сказать правду

«Сердце переполняет боль от непонимания: что нужно сделать, чтобы нас услышали? Как опровергнуть гнусную ложь, тиражируемую по всему миру? Эти эмоции вызвали слова жены Зеленского… Вы жена, во всем поддерживающая своего мужа. Но Вы, и женщина, мать, позволившая недопустимые слова, а попросту говоря, грязную и низкую ложь, публично обвиняя российских женщин в призывах к насилию. История не простит Вам осознанного введения в заблуждение мирового сообщества», — говорится в обращении.

Председатель Союза женщин России призвала Зеленскую к разуму. Она потребовала сказать правду, что именно российская женщина предоставляет «кров спасающимся от украинских снарядов беженцам, кормит и одевает их… залечивает раны и обихаживает украинских пленных… неустанно молится за мир».

«А топить детей, расстреливать и кастрировать военнопленных, сжигать заживо – такие приказы отдает именно украинская сторона и такие же призывы звучат исключительно на украинской мове. Остановитесь! Пока еще есть время посмотреть правде в глаза и сделать все, чтобы наши дети жили в мире, добре и согласии», — заключила Екатерина Лахова.

Ссылка на видеоматериал:

https://www.youtube.com/watch?v=Rm0EmA5zr1A]https://www.youtube.com/watch?v=Rm0EmA5zr1A[/URL]