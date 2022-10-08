Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева поздравила Владимира Путина с днем рождения

«От всей души поздравляю всех нас с Днём рождения Великого сына нашего народа, умного и мудрого руководителя нашей Родины, достойного сына России, гордости нации Владимира Владимировича Путина. Это явление, которого Всевышний послал к нам во имя спасения нашего народа, нашей страны от гибели, о чём мечтают безбожники преступники мира.

Мы, дагестанцы, как никто другие помним 1999 год, когда Владимир Владимирович спас наш Дагестан от международных бандитов. Он сыграл судьбоносную роль в нашей жизни.

И сегодня на него взвалилась огромная ноша — спасти нашу родину и наш народ от этой чумы — фашизма и нацизма, которые надвинулись на нас в лице США и стран Европы и ему очень нелегко.

Давайте помолимся сегодня за нашего Президента. Пусть Всевышний оберегает его и защитит от всех невзгод и неудач, пожелаем ему крепкого здоровья, силы духа и удачи!!!», — говорится в поздравлении Председателя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой.