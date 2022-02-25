Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Хасавюрт: «Россия не ставит целью захват Украины»

Председатель Совета ветеранов Отдела внутренних дел по г. Хасавюрт Зайбодин Омаров прокомментировал начало спецоперации на Украине: «Я полностью одобряю решение Главы государства о начале военной операции на Украине.

Главный принцип нашей страны гласит, что люди сами должны определять свое будущее, что и сделали жители Крыма и Севастополя в 2014 году.

В основе нашей политики – свобода выбора. Россия не ставит целью захват Украины, украинский народ сам должен решить свою судьбу и судьбу своих детей».