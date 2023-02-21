Председатель Совета старейшин города Хасавюрт прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию

Председатель Совета старейшин города Хасавюрт Шамсулгуда Магомедов в своем комментарии к Посланию Президента РФ Владимира Путина отметил, что его стратегический ключ заключается в величии Российского государства.

«Верховный главнокомандующий неоднократно подчеркнул открытость и при этом самобытную цивилизацию России, которую мы получили от предков и должны сохранить для потомков.

Нас, старейшин города и страны, радует, что Президент страны придерживается устоявшихся, прописанных в священных писаниях и книгах догматов относительно пропаганды Западом нетрадиционных отношений и других его негативных проявлений.

Курс, выбранный Владимиром Владимировичем Путиным, направленный на защиту наших детей от деградации и вырождения, безусловно, является единственно верным!», — сказал Шамсулгуда Магомедов.