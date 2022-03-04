Омаров Магомед Рамазанович, председатель Совета старейшин Агульского района прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По мнению аксакала, руководство страны в течение продолжительного времени пыталось решить острую ситуацию с помощью дипломатических методов. Однако, несмотря на предпринятые меры, украинские националисты продолжали обстрелы жителей ДНР и ЛНР. Следовательно, военная операция России на Украине — это необходимая мера по защите населения Донбасса, которая принесёт долгожданный мир жителям Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Магомед Омаров отметил боевой дух наших солдат, их мужество и героизм на пути к победе. Прокомментировав ситуацию, Омаров также добавил: » Я сам прошел советскую армию и не понаслышке знаю, какую военную подготовку проходят наши солдаты. И поэтому могу сказать, что боевой дух и стойкость наших солдат приведут нас к скорой победе»

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