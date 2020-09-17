Председатель Правительства РД принял участие в заседании под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

17 сентября состоялось заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Руководил заседанием вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В мероприятии принял участие и Председатель Правительства РД Артем Здунов.

Основной темой обсуждения стали мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры, а также софинансирование дорожного строительства. На территории страны реализуется проект «БКАД» — нацпроект за качественные и безопасные дороги.

В его рамках проводилась диагностика автодорог, ее результаты также были проанализированы в рамках заседания. Реализация ряда программ в рамках данного нацпроекта осуществляется и на территории республики Дагестан.