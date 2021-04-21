Председатель Правительства РД принял решения по итогам поездки в Карабудахкентский район

Абдулпатах Амирханов принял решения по итогам поездки в Карабудахкентский район:

— неиспользуемая на протяжении 25 лет скотопрогонная трасса по просьбе актива муниципалитета будет передана для нужд района.

— после обхода одной из самых старых школ района, Параульской СОШ №1, Абдулпатах Амирханов поручил подготовить задание на проектирование новой школы.

— будет решена проблема аграриев с нехваткой поливной воды.

Выход из сложившейся ситуации — подключение двух насосных станций и бесперебойная подача поливной воды по КОРу с апреля по июль.

Источник: Дагправда