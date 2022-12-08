Председатель Правительства РД: «Почти все хакерские атаки на наши системы в 2022 году удалось отразить»

7 декабря 2022 года состоялось заседание Правительственной комиссии Республики Дагестан по защите информации. Спикером заседания выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На повестке мероприятия были вынесены вопросы по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры республики и состояния информационной безопасности в региональных органах исполнительной власти, в том числе ход выполнения решений, принятых на прошлом заседании Правительственной комиссии РД по защите информации.

По словам Абдулмуслимова, в текущем году удалось сделать немало в части защиты информационных ресурсов: «Из многочисленных хакерских атак на наши системы практически все отражены, утечки персональных данных в текущем году не допущены», — отметил премьер-министр.

Что касается хакерской активности, с января 2022 года зафиксировано 125 случаев компьютерных атак на информационные ресурсы, размещённые на мощностях РЦОД. Указанные атаки выполнялись с автономных сетей, общее количество участников (хостов) превысило 100 тысяч.

По словам министра цифрового развития РД Юрия Гамзатова, ведомство регулярно проводит работу с органами государственной власти по отработке рекомендаций ФСТЭК по устранению уязвимостей в программном обеспечении и оборудовании, а также внедрению технических и организационных мер по защите информации.

В завершении, Абдулмуслимов рекомендовал завершить работу по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры.