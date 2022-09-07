Общество

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит встречу с участниками всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества»

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Во встрече с премьер-министром принимают участие 13 Героев России — представители Республики Дагестан и других регионов страны, в их числе: генерал-майор, Герой России, Секретарь Совета безопасности РД, руководитель ДРО Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Магомед Баачилов, генерал-майор, Герой РФ Сергей Петров, генерал-майор, Герой РФ Игорь Медоев, полковник, Герой РФ Магомед Гимбатов.

Началось мероприятие с минуты молчания в память погибших героев, совершивших выдающиеся поступки во имя Родины.

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