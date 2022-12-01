Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил строящуюся в селе Хурик среднюю школу

Школа рассчитана на 500 ученических мест. Объект строится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Как пояснил руководитель Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Гасан Магомедов, объемно-пространственное решение здания школы на 500 мест принято с учетом размеров участка строительства, имеющего сложный горный рельеф.

Новая четырехэтажная школа рассчитана для обучения в одну смену.

Согласно проекту, школа должна быть завершена в 2023 году.

У Хурикской школы будут 5 новых корпусов: учебный, спортивный, столовая. В новой школе у детей появятся необходимые условия для полноценного учебного процесса.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, в свою очередь, обратил внимание на необходимость качества проведения строительно-монтажных работ и закупаемого оборудования для образовательного учреждения.

Премьер отметил, что строительство идёт низкими темпами из-за чего график сдачи объекта может быть нарушен. Премьер так же указал на необходимость ускорения строительства объекта и поручил привлечь дополнительную бригаду рабочих.