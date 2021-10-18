Председатель ДРОО «Молодежь Избербаша», председатель Молодежного совета при Главе городского округа Амир Гаджибагандов прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Дагестана

«Вчера состоялись выборы Главы Республики Дагестан. Депутаты Народного Собрания подавляющим большинством голосов поддержали кандидатуру Сергея Алимовича Меликова. Уверен – это справедливое и взвешенное решение регионального парламента. Ведь за то время, пока Сергей Меликов работал в должности временно исполняющего обязанности руководителя региона, он успел сделать многое для улучшения жизни простых дагестанцев, дал надежду, что республика продолжит свое поступательное развитие, а самые застарелые ее проблемы найдут долгожданное решение.

Сергей Меликов всегда максимально открыт для дагестанцев. Он всегда конструктивно и профессионально ведет диалог с теми, для кого интересы Дагестана, так же как и для него, являются приоритетом.

Отрадно, что Сергей Алимович делает особую ставку на молодежь, об этом он говорит и в своей Программе предстоящей деятельности на посту Главы Дагестана. Глава субъекта уверен в дагестанской молодежи, в том, что ее смело можно привлекать к решению амбициозных задач по устойчивому развитию региона.

У нас действительно много молодых людей, перспективных, образованных, целеустремленных и, самое главное – небезразличных к судьбе своей республики, городу.

Будет ли эта молодежь приносить пользу родному Дагестану, зависит в основном от того, как будут Глава и Правительство РД реагировать на чаяния молодежи и позволят ли ей вносить полноценный и конструктивный вклад в жизнь общества и развитие экономики региона. Верю, что все получится, и растущее число молодых людей будет уже рассматриваться не как проблема, а как возможность и ресурс для развития, что молодежная политика в республике поможет выдвигаться многим молодым людям, которые станут генераторами решений проблем, творцами, предпринимателями, сторонниками преобразований и лидерами.

Будущее определяет молодое поколение. Молодежь Избербаша желает Сергею Алимовичу Меликову успехов в его нелегкой деятельности на посту Главы Республики Дагестан и выражает полную поддержку его курсу», — отметил Амир Гаджибагандов.