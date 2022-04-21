Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод оценил работу электоральных экспертов и наблюдателей в Дагестане

В Дагестане отмечается рост уровня работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов на выборах. Об этом заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, комментируя итоги своего рабочего визита в республику.

Александр Брод встретился с депутатами Народного Собрания РД, членами Общественной палаты и электоральными экспертами. Обсуждалась работа по мониторингу выборов различного уровня, а также по своевременному экспертному и информационному сопровождению всех этапов избирательных кампаний.

В Комитете НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям состоялась одна из встреч. Участники обсуждали популяризацию работы общественного наблюдения в социальных сетях. Для этого планируется привлекать к работе членов Общественной палаты, активных лидеров молодежи, блогеров. Также затрагивались вопросы поддержки и развития НКО.

Эксперт НОМ Буниямин Магомедов рассказал об опыте взаимодействия с Избиркомом Дагестана, политическими партиями и общественными объединениями в ходе мониторинга избирательных кампаний прошлых лет.