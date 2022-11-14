Предприятия Дагестана производят продукцию для нужд СВО

На заседании оперативного штаба обсудили обеспечение устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Одним из вопросов повестки дня стали меры поддержки предприятий, производящих продукцию, востребованную в рамках проведения специальной военной операции.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отмерил вопрос материально-технического обеспечения воинов, служащих в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день является особенно актуальным. Он напомнил, что в конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для производства военной экипировки нужно подключить все мощности легкой промышленности.

«Я хочу напомнить, что в начале пандемии наши компании смогли буквально в течении 2-3 недель обеспечить всех масками. Это говорит о том, что малый бизнес как говорится всегда «держит нос по ветру». А когда появляются новые направления – это еще и возможность заработать. Поэтому призываю наши предприятия активно включиться в работу по производству необходимых для наших бойцов товаров», — обратился глава кабмина.

С докладом по теме выступил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.

Так, по его словам, промышленные предприятия республики сегодня активно осваивают и производят продукцию, востребованную в рамках проведения специальной военной операции. Это предприятия, осуществляющие выпуск продукции для обмундирования военнослужащих и бытовых нужд, а также предприятия машиностроительного комплекса, традиционно ориентированные на выполнение гособоронзаказа.

Из востребованной в рамках проведения СВО продукции в республике освоено и осуществляется производство: обуви специального назначения, маскировочных средств, термобелья, зимних флисовых балаклав, спальных мешков, тактических ковриков, баулов, ножей тактических, плащей-накидок и других предметов одежды. Данная продукция производится как в рамках государственных заказов, так и заказов от частных организаций.

В качестве мер поддержки для этих предприятий на текущей неделе планируется утверждение программы регионального фонда развития промышленности «Первая необходимость». В рамках программы предполагается предоставление займов предприятиям, изготавливающим продукцию для целей СВО, до 20 млн рублей под 1% сроком до двух лет. Средства займа могут быть направлены на приобретение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность предприятия.

Также для перепрофилирования фабрик на выпуск обуви специального назначения литьевым методом крепления подошвы прорабатывается возможность участия дагестанских фабрик в специальной мере поддержки, реализуемой Фондом развития промышленности России, которая предусматривает займы предприятиям до 500 млн рублей под 1% сроком до трех лет для создания и переоснащения промышленных производств, задействованных в обеспечении мобилизационных.