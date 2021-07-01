Предпринимателям выделят субсидии при трудоустройстве безработных граждан

В Левашинском районе Дагестана прошло совещание под руководством замминистра труда и соцразвития республики Магомедзагида Кихарусова с потенциальными работодателями ряда муниципалитетов: Ботлихского, Гергебильского, Ахвахского, Левашинского, Гумбетовского, Чародинского, Цумадинского, Шамильского, Кулинского, Тляратинского, Лакского, Цунтинского, Акушинского и селения Бежта. В ходе совещания были обсуждены возможные меры поддержки предпринимателей и населения, которые столкнулись с рядом сложностей в период пандемии. Так, была озвучена мера поддержки предпринимателей в виде субсидирования в размере МРОТ за каждого принятого на работу безработного гражданина.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники