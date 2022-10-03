Предостережение от участия детей в несанкционированных митингах

Уважаемые родители, обучающиеся и педагоги! На фоне нестабильной внешнеполитической обстановки за последние несколько дней в сети «Интернет» и иных открытых источниках возросло число публикаций, содержащих призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях, протестных митингах, а также к совершению иных противоправных деяний.

Целевой аудиторией их организаторов стали в основном жители Северокавказских республик России, в особенности дети и подростки, так как в силу своего возраста они наиболее уязвимы, внушаемы и подвержены влиянию извне.

В связи с этим мы посчитали необходимым довести до вашего сведения всю серьезность и опасность участия в подобного рода мероприятиях.

Помимо того, что участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях и массовых беспорядках представляют реальную угрозу их жизни и здоровью, оно также сопряжено с риском применения к ним мер административной и уголовной ответственности.

Так, соответствующие действия несовершеннолетних могут быть квалифицированы как административные правонарушения, предусмотренные статьями:

– 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования);

– 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

В определенных случаях данные действия могут быть квалифицированы как преступление, предусмотренное статьей 212 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за массовые беспорядки.

По данным, представленным правоохранительными органами, за участие в несанкционированных митингах в результате следственных мероприятий в отношении 1 несовершеннолетнего собран материал по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), в отношении 3 несовершеннолетних, доставленных в ОМВД, составлены административные материалы по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Важно отметить, что, принимая участие в несанкционированных митингах и массовых беспорядках, несовершеннолетние ставят под угрозу не только себя, но и своих родителей.

В соответствии с действующим законодательством родители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности).

При этом, руководитель образовательной организации несет ответственность за организацию и проведение воспитательной работы, а также за участие обучающихся в противоправных действиях.

В связи с событиями, которые происходили на территории Республики Дагестан 25 и 26 сентября 2022 г. в отношении 45 родителей несовершеннолетних, принимавших участие в несанкционированных митингах, составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Уважаемые родители! Обратите внимание ваших детей на то, что, сталкиваясь в сети «Интернет» и в иных средствах массовой информации с призывами к совершению противоправных деяний, они должны проявлять благоразумность и рассудительность, уметь различать ложь от истины, критически мыслить и рассуждать, и не поддаваться на провокации. Призовите детей подумать о последствиях, которые могут затронуть их сейчас и в будущем, вас и вашу семью, педагогов.

Наша общая с вами цель – обеспечить безопасность жизни и здоровья наших детей – самого ценного, что у нас с вами есть, будущего нашей страны, создать им условия для получения качественного воспитания и обучения, чтобы они с уверенностью вступили во взрослую жизнь.