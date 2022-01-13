Преданность профессии и призванию

Большой и тернистый путь длиною более 40 лет прошел в журналистике член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры Республики Дагестан Манафов Абдурахман Джалилович. Начав после службы в советской армии в 1978 году работать корреспондентом агульской районной газеты «Сельская новь», в 1990 году он стал ее главным редактором, пройдя все этапы журналистской профессии и учебы.

В те годы он был самым молодым редактором газеты в республике. Сочетая работу с учебой, кроме филологического образования получил второе высшее образование, окончив в 1994 году Северо-Кавказский Институт Управления при Правительстве РФ в г. Ростов-на-Дону.

Находясь на должности главного редактора районной газеты, Манафов направил все свои усилия и вел подготовку газеты к тому, чтобы добиться придания ей статуса агульской национальной республиканской газеты. Хотя не было еще официальной агульской письменности, он на свой страх и риск стал выпускать отдельные номера официально русскоязычной газеты на прямом разговорном агульском языке с применением русского алфавита, вставляя в полосы материалы на диалектах разных сел. И вот, пройдя все бюрократические препоны и получив статус республиканской, в 1993 году вышел в свет первый номер агульской национальной республиканской газеты с нынешним ее названием «Агъуларин хабарар» («Вести Агула») за подписью ее главного редактора Манафова А.Д. Так агульская газета первой из национальных районных газет малых народов Дагестана приобрела статус республиканской.

Сотрудничая со специалистами – агульцами из Даггосуниверситета Ш.Мазанаевым, С. Гасановой, — газета и ее сотрудники помогали в создании, обсуждении и пропаганде агульского алфавита и письменности, сборе первичного материала по родному языку. В первый букварь агульского языка вошло и произведение для детей А.Манафова.

За заслуги в развитии языка, культуры, агульской письменности и журналистики Манафову А.Д. Указом Госсовета Республики Дагестан от 16 февраля 2005 года присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан», неоднократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями Минпечати Дагестана и федерального министерства.

В трудовой книжке ныне зам. гл. редактора газеты, нашего коллеги, надежного старшего товарища, грамотного советника и наставника Абдурахмана Манафова одна надпись в графе «место работы» – «Редакция газеты «Агъуларин хабарар» («Вести Агула») с 1978 года. Вот это и называется преданность профессии и призванию.

Камиль Мирзоев, главный редактор газеты «Вести Агула»