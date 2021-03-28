Правоохранительные органы займутся незаконной деятельностью банкетных залов Махачкалы

Некоторыми банкетными залами столицы Дагестана, работающими незаконно, займутся правоохранительные органы. Залы открылись, не согласовав действия с администрацией Махачкалы и с Роспотребнадзором.

Решение о пресечении их деятельности принято руководителем Оперштаба Салманом Дадаевым. Нарушителей ожидают штрафные санкции. О нарушениях будут составлены акты.

Ограничения, установленные год назад во избежание распространения коронавируса, не сняты. Решение Оперштаба о проведении свадебных церемоний с участием большого количества людей ещё не принято.