Правительством Дагестана принято решение провести эпизоотическую проверку крупных хозяйств республики

После эпизода вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в Дагестане на племенном заводе «Батлаич» Хунзахского района были предприняты строгие ограничительные меры и меры по ликвидации вспышки.

По данному вопросу было организовано заседание противоэпизоотической комиссии Дагестана под руководством врио зампреда Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. На заседании присутствовали руководитель Минсельхоза РД Баттал Батталов, представитель Комитета ветеринарии Дагестана Магомед Шапиев, а также представители Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Магомед Шапиев отчитался по мероприятиям, реализуемым в рамках ликвидации оспы в племенном хозяйстве «Батлаич»: повторно вакциинированы животные в самом хозяйстве и в радиусе до 10 км вокруг него, введены ограничительные меры для предотвращения распространения оспы. В целом на данный момент падеж скота из-за эпидемии остановлен, ситуация стабилизирована.

По итогу заседания Абдулмуслимом Абдулмуслимовым дано поручение проверить эпизоотическое состояние всех крупных хозяйств Дагестана с выездом на места.