Правительство утвердило даты новогодних выходных

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

В частности, новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января, майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Так, 1 и 2 января — суббота и воскресенье — совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому выходные перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем. Источник: https://ria.ru