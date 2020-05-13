Правительство страны утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Дополнительные выплаты, о которых говорил Владимир Путин, уже можно оформить через портал государственных услуг. Правительство страны утвердило порядок выдачи. Дополнительные выплаты, о которых говорил Владимир Путин, уже можно оформить через портал государственных услуг. Правительство страны утвердило порядок выдачи.

Уже с 1 июня начнутся выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.

Чтобы получить пособие, надо просто оформить заявление через госуслуги. Обращение рассмотрят в течение 5 дней, а сами деньги поступят на счет заявителя не позже, чем через 3 дня.

Данную выплату можно оформить до 1 октября. 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь теперь смогут получить все семьи страны, где есть дети до 3 лет, независимо от наличия у них права на материнский капитал.