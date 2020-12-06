Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Для лечения пациентов с COVID-19 Минздрав одобрил шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивира, умифеновира.

На эти цели из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.

По оценке Минздрава, бесплатные препараты в регионах получат более 640 тысяч амбулаторных пациентов.

Источник: Портал «Мой Дагестан»