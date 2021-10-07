Экономика

Правительство поможет виноградарям, потерявшим урожай из-за непогоды

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Заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов выехал в Дербентский район для проверки уборки винограда.

Сегодня собрано 160 тыс. тонн винограда, из них 117 тыс. тонн отправлено на переработку.

Предстоит уборка винограда на площади 7 тыс. га, в том числе 2 тыс. га в личных подсобных хозяйствах.

Как только установится хорошая погода, к уборке винограда будут привлечены дополнительные силы сотрудников местных администраций и студенты техникумов.

Правительство также поможет хозяйствам, которые потеряли урожай из-за осадков.

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