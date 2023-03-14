Правительство Дагестана снизило уровень задолженности по зарплате со 165 млн руб. до 20,7 млн рублей

Об этом сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По словам премьер-министра республики, суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 февраля 2023 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в целом составляла 164,8 млн рублей.

«Правительством региона направлены средства на погашение задолженности. Так, по состоянию на 1 марта 2023 года она составила 20,7 млн рублей, то есть уменьшилась в 8 раз», — сообщил премьер.

Средства направлены в республиканские учреждения для осуществления выплат работникам.

Следует отметить, что наибольший объем задолженности сложился в сфере образования – 158,4 млн рублей. По состоянию на 1 марта 2023 года задолженность по зарплате в учреждениях образования составила 14,318 млн рублей. Из них 6,8 млн рублей кредиторской задолженности по зарплате работников образовательных организаций по Тляратинскому району уже профинансирована упреждающим финансированием.

К началу апреля по всем учреждениям образования задолженность будет погашена в полном объеме.