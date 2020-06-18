Правительство Дагестана прорабатывает вопрос поддержки транспортных компаний

Белые» перевозчики получат поддержку от государства. Во время пандемии количество пассажиров уменьшилось и транспортники потерпели большие убытки.

Как отметил первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов, в общественном транспорте должен быть учет билетов и контроль наполняемости.

Если водители будут выполнять эти условия, они смогут претендовать на субсидию в размере 50% от стоимости перевозок.

Помощь оказывает Правительство Дагестана по поручению Председателя Артема Здунова. На следующей неделе Минтранс представит предложения.