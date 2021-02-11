Правительство Дагестана продолжает проходить вакцинацию от COVID-19

10 февраля представители администрации Дагестана и Правительства приняли участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Текрар Ахмедов, руководитель Управделами Правительства и замруководителя Администрации Главы, поделился, что решил привиться потому, что доверяет отечественной медицине и считает данное решение ответственностью перед обществом и близкими людьми.

Администрация и Правительство прививается планомерно и поэтапно по мере прохождения сотрудниками обследования, необходимого перед иммунизацией.

По данным Минздрава РД, в республику выделено 11 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» («СпутникV»). Западное медицинское издание The Lancet говорит о её эффективности, подтвержденной рядом научных исследований, проведённых за рубежом.