Культура, Общество

Правительство Дагестана присоединилось к акции «Георгиевская ленточка»

Оставить комментарий

В Правительстве Дагестана прошла ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», организованная движением «Юнармия» и Министерством по делам молодежи республики.

К акции присоединились заместители Председателя Правительства РД, министры и сотрудники Администрации Главы и Правительства РД. В ходе нее активисты движения «Юнармия» прикрепили участникам мероприятия георгиевские ленточки и рассказали о значении символа.

Акция стартовала в республике 20 апреля и продлится до 9 мая. Церемонии раздачи георгиевских лент состоятся во всех районах. Раздадут больше 50 000 тысяч лент.

Также читают:

Волонтерский проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа. ...
Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС Росс...
Роль СМИ в борьбе с COVID-19 отметил Сергей Мелико...
О программе «Теория и практика применения BIM-техн...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.