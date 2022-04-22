Правительство Дагестана присоединилось к акции «Георгиевская ленточка»

В Правительстве Дагестана прошла ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», организованная движением «Юнармия» и Министерством по делам молодежи республики.

К акции присоединились заместители Председателя Правительства РД, министры и сотрудники Администрации Главы и Правительства РД. В ходе нее активисты движения «Юнармия» прикрепили участникам мероприятия георгиевские ленточки и рассказали о значении символа.

Акция стартовала в республике 20 апреля и продлится до 9 мая. Церемонии раздачи георгиевских лент состоятся во всех районах. Раздадут больше 50 000 тысяч лент.